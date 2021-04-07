У Києві затримали зловмисника, який стріляв у іноземця

Намагаючись втекти від поліцейських, фігурант дістав пістолет, тож у ході переслідування з метою його затримання, правоохоронці застосували табельну вогнепальну зброю та здійснили постріл вгору. За скоєне правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

У ході проведення досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, працівники карного розшуку Шевченківського управління поліції Києва встановили особу чоловіка, який під час раптово виниклого конфлікту на вулиці Велика Васильківська вистрелив у ногу іноземцю та втік.

Керівник столичного главку Андрій Крищенко розповів, що після отримання виклику по місту була введена спеціальна поліцейська операція з розшуку та затримання зловмисника. Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто» та швидко встановили рух маршруту зловмисника:

«Слідчі провели першочергові слідчі дії та виявили на місці гільзу, яку направили на експертизу. У ході оперативно-пошукових заходів працівники карного розшуку встановили особу зловмисника. Вчора ввечері під час затримання 26-річного уродженця Кропивницького, поліцейські застосували вогнепальну зброю у порядку статті 46 Закону України «Про Національну поліцію», здійснивши постріл вгору, оскільки зловмисник, намагаючись втекти, взяв до рук пістолет. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — повідомив начальник поліції Києва.

Наразі правоохоронці готують затриманому повідомлення про підозру у скоєнні даного злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

«Окрім цього, на місці події ми вилучили пістолет «Форт-12» та набої до нього. Речові докази направили на відповідну експертизу. Також провели невідкладний обшук за місцем проживання правопорушника, де виявили та вилучили викидну телескопічну палицю. Досудове розслідування триває», — додав Андрій Крищенко.

Відділ комунікації поліції Києва