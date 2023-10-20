У колабораційній діяльності підозрюється так званий «силовик лнр»

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру експравоохоронцю у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець Луганська, колишній співробітник органів внутрішніх справ України ще з 2014 року підтримував дії держави-агресора.

Маючи досвід роботи у правоохоронній сфері, чоловік впродовж декількох років обіймав керівні посади у «міністерстві внутрішніх справ лнр».

Він був «заступником начальника управління громадської безпеки ‒ начальником відділу дільничних інспекторів поліції мвс лнр» та «начальником відділу з керівництва ізолятором тимчасового тримання управління громадської безпеки мвс лнр.

У березні 2022 року був призначений «тимчасово виконуючим обов’язки начальника «троїцького райвідділу внутрішніх справ мвс лнр».

Підозрюваний організовував роботу незаконного підрозділу та координував роботу з виявлення проукраїнськи налаштованих громадян на території смт Троїцьке.

За оперативними даними, наразі чоловік повернувся до Луганська та продовжує протиправну діяльність вже на посаді «начальника управління організації діяльності дільничних уповноважених поліції та підрозділів у справах неповнолітніх мвс лнр».

Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)