У Конотопі за вчинення домашнього насильства судитимуть жінку

Донька систематично вчиняла психологічне насилля відносно батька. Слідчі Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт відносно кривдниці.

За даними слідства, 58-річний чоловік звернувся до правоохоронців із заявою про те, що його донька, з якою вони проживають в одному будинку, чинить відносно нього психологічне насильство: ображає, принижує та погрожує фізичною розправою. Працівники сектору протидії домашньому насильству негайно відреагували на повідомлення, склали відповідні адміністративні матеріали та винесли терміновий заборонний припис.

Незважаючи на це, 26-річна донька продовжувала чинити правопорушення щодо власного батька Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за систематичне вчинення домашнього насильства.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт за ст. 126-1 Кримінального кодексу України «Домашнє насильство». Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт, арешту на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Сумської області