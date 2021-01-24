У Коростені чоловік убив співмешканку, а потім вчинив самогубство
22 січня до поліції надійшло повідомлення про виявлення у м. Коростені у під’їзді будинку тіла жінки з травмами. Поліцейські встановили особу загиблої, а також причетного до її вбивства. Ним виявився співмешканець жінки, який покінчив життя самогубством. Триває розслідування.
Мертву жінку у під’їзді на першому поверсі знайшли уранці жителі будинку та повідомили до поліції. Огляд експертів засвідчив наявність на тілі загиблої різаних ран, що й призвели до смерті.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи Коростенського районного управління поліції та Головного управління Нацполіції в області. Серед першочергових заходів оперативники встановили особу загиблої — 30-річної жительки м. Коростеня.
— Ми дізнались, що жінка проживала у цьому ж під’їзді, на другому поверсі у квартирі співмешканця. Однак дверей в оселі ніхто не відчиняв, а вони були замкнені зсередини. Для встановлення усіх обставин вбивства загиблої ми провели у квартирі невідкладний огляд, зайшовши за допомогою працівників УДСНС через балконні двері, — розповів начальник Коростенського районного управління поліції Дмитро Гаращенко. — В одній з кімнат виявили тіло чоловіка, співмешканця, який учинив самогубство.
Через кілька днів йому мало виповнитись 35 років.
Нині у рамках кримінальних проваджень триває проведення судово-медичних експертиз, а також інших слідчих дій для встановлення усіх обставин. Перевіряється версія про нанесення чоловіком жінці ножових поранень, а після того, як вона вибігла з квартири, учинення самогубства.
Відділ комунікації поліції Житомирської областіTweet