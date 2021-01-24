У Коростені чоловік убив співмешканку, а потім вчинив самогубство

22 січня до поліції надійшло повідомлення про виявлення у м. Коростені у під’їзді будинку тіла жінки з травмами. Поліцейські встановили особу загиблої, а також причетного до її вбивства. Ним виявився співмешканець жінки, який покінчив життя самогубством. Триває розслідування.

Мертву жінку у під’їзді на першому поверсі знайшли уранці жителі будинку та повідомили до поліції. Огляд експертів засвідчив наявність на тілі загиблої різаних ран, що й призвели до смерті.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Коростенського районного управління поліції та Головного управління Нацполіції в області. Серед першочергових заходів оперативники встановили особу загиблої — 30-річної жительки м. Коростеня.

— Ми дізнались, що жінка проживала у цьому ж під’їзді, на другому поверсі у квартирі співмешканця. Однак дверей в оселі ніхто не відчиняв, а вони були замкнені зсередини. Для встановлення усіх обставин вбивства загиблої ми провели у квартирі невідкладний огляд, зайшовши за допомогою працівників УДСНС через балконні двері, — розповів начальник Коростенського районного управління поліції Дмитро Гаращенко. — В одній з кімнат виявили тіло чоловіка, співмешканця, який учинив самогубство.

Через кілька днів йому мало виповнитись 35 років.

Нині у рамках кримінальних проваджень триває проведення судово-медичних експертиз, а також інших слідчих дій для встановлення усіх обставин. Перевіряється версія про нанесення чоловіком жінці ножових поранень, а після того, як вона вибігла з квартири, учинення самогубства.

Відділ комунікації поліції Житомирської області