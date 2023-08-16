у коростені слідчі оголосили про підозру водію-учаснику дтп, унаслідок якої загинув 3-річний хлопчик

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 липня на перехресті вулиць Шолом Алейхема та Мельника у районному центрі. Тоді через зіткнення двох автомобілів відбувся наїзд на жінку з дитиною, які перебували на узбіччі. Вони отримали травми та були ушпиталені.

Під час досудового розслідування було встановлено, що водій автомобіля «Skoda Felicia», 33-річний житель м. Коростеня, рухаючись вулицею міста, порушив вимоги Правил дорожнього руху. У результаті він допустив зіткнення з кросовером «Dodge Journey», після чого здійснив наїзд на пішоходів.

У результаті ДТП травми отримали 44-річна містянка та її 3-річний син. Їх ушпиталили до місцевої лікарні. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя дитини, від отриманих тілесних ушкоджень хлопчик помер.

Після проведення необхідних процесуальних дій слідчі Коростенського райуправління поліції оголосили водію «Skoda» підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Коростенська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області