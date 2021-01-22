У «кришуванні» вирубок лісів викрито начальника одного з районних управлінь поліції Харківщини

Державне бюро розслідувань затримало начальника територіального відділу поліції Харківської області за одержання ним неправомірної вигоди у сумі 40 000 гривень (ч. 3 ст. 368 КК України).

Оперативними працівниками ДБР встановлено, що підполковник поліції вимагав у місцевого громадянина, який займався лісозаготівлею, переробкою та продажем деревини, 40 тис грн неправомірної вигоди за непершкоджання його підприємницькій діяльності та допомогу в проблемних питаннях, які могли виникати у підприємця.

9 січня 2021 року на вимогу правоохоронця, у його службовому кабінеті, потерпілий передав першу частину неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень.

21 січня 2021 року працівники ДБР затримали правоохоронця в порядку ст. 208 КПК України, після одержання ним другої частини визначених грошових коштів у сумі 20 000 гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ТУ ДБР у м. Полтаві, процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР, за сприяння ДВБ Нацполіції.

Державне бюро розслідувань