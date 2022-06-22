У Кривому Розі на Дніпропетровщині поліцейські викрили колаборанта

Криворізькі поліцейські у Металургійному районі викрили 36-річного шанувальника «руського міру». В одному із месенджерів чоловік постійно висловлював бажання, щоб в Україні панувала російська влада. Проводиться досудове розслідування.

Поліцейські встановили, що фігурант має громадянство України, але народився в росії та підтримує погляди країни-агресора.

Під час огляду мобільного телефону його дружини поліцейські виявили відео на якому зловмисник захоплювався країною в якій народився. Також фігурант зберігав особисті речі з символікою країни-агресора. Поліцейські виявили та вилучили ці предмети.

Наразі чоловіка доставили до відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції для з’ясування всіх обставин правопорушення. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП