У Кривому Розі поліцейські викрили групу наркоторговців

До складу групи входило 12 осіб. Дилери організували та налагодили мережу безконтактного збуту наркотичного засобу «метадон» на території міста. Гроші від клієнтів отримували на електронні гаманці, а товар розповсюджували методом «закладок». Вартість вилучених під час обшуків наркотиків за цінами «чорного» ринку становить близько 140 тисяч гривень.

Припинили злочинну діяльність угруповання оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області ДБН НПУ, слідчі Криворізького районного управління поліції із залученням поліції особливого призначення за процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури.

Встановлено, що до складу групи входило 12 осіб. 22-річна дівчина телефоном приймала замовлення на придбання наркотичного засобу. У подальшому, відповідно до її вказівок, решта членів групи фасували метадон невеликими дозами та розкладали у вигляді «закладок» на території Кривого Рогу. Гроші від покупців отримували на гаманці електронної платіжної системи.

За попередньою інформацією, протягом доби у такий спосіб зловмисники збували майже пів кілограма наркотиків, а кількість зроблених ними «закладок» щодня сягала близько 100 доз.

Зібравши необхідну доказову базу поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях. За результатами слідчих дій вилучено згортки з наркотичним засобом «метадон», електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки та автомобіль.

За цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотиків становить близько 140 тисяч гривень.

Вирішується питання про повідомлення усім членам групи про підозру за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжного заходу.

Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі працівники поліції встановлюють шляхи постачання наркотиків.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України