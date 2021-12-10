У Кривому Розі засудили вебмодель, яка чотири роки знімала порно

На сайті вебмодель із Кривого Рогу працювала під ніком «Powergirl22».

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області жінку, яка виховує малолітню дитину, визнали винною у тому, що вона 4 роки виготовляла порнографічні відео. Її оштрафували на 850 грн.

Про це йдеться у рішенні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, жінка від 2016 до 2020 років виготовляла «порнографічну продукцію». Вона уклала угоду з одним із сайтів про те, що транслюватиме там свої порновідео. На сайті вебмодель із Кривого Рогу працювала під ніком «Powergirl22».

Про те, що жінка записує відверті відео та продає їх, дізналися правоохоронці, які викрили її під час проведення слідчих дій.

Жителька Кривого Рогу у суді визнала себе винною та розкаялась. Вона розповіла, що таким чином намагалася заробити.

Суд визнав вебмодель винною за ст. 301 ч. 2 КК України. Їй присудили 850 грн штрафу. Також вона повинна сплатити 1 634,50 грн судових витрат.