У Кропивницькому завершили слідство у справі жінки, яку підозрюють у вбивстві доньки

У Кропивницькому завершили судове слідство у справі Олени Добродій, яку засудили до примусового лікування за вбивство доньки. Вирок у справі Кропивницький апеляційний суд оголосить після судових дебатів, які відбудуться, 18 березня.

Тоді всі сторони справи матимуть право висловити свою остаточну позицію, опираючись лише на докази, які були досліджені у судових засіданнях. Після промов, обвинувачена Олена Добродій матиме право останнього слова.

Що відомо

12-річна школярка зникла у грудні 2017 року. П’ять днів її шукали, знайшли мертвою. У той день поліція заарештувала її матір.

За версією слідства, через те що донька не хотіла йти в школу, у матері виник напад люті і вона вдарила дівчину сокирою по голові. Після цього вивезла тіло в лісопосадку. Судові слухання у справі тривали понад 9-ть місяців.

Кіровський районний суд ухвалив рішення про застосування примусового лікування до Олени Добродій. На вирок Кіровського районного суду обвинувачена подала апеляцію та попросили про повторне судове слідство.

Суспільне