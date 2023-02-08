У Кривому Розі арештовано чоловіка, який намагався вбити двох осіб

Внаслідок нападу чоловік та дружина з Криворізького району отримали травми та були доставлені до міської лікарні.

Злочин стався 3 лютого близько 8:00 у приватному будинку на території Криворізького району.

Поліцейські відділення поліції № 3 встановили, що чоловік прийшов в гості до будинку, де мешкали його знайомі. Між гостем та подружжям виникла сварка, під час якої підозрюваний завдав чоловіку декілька ножових поранень, а жінку побив молотком. Після цього 52-річний зловмисник втік. В ніч з 4 та 5 лютого його затримали у Дніпрі в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

5 лютого затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Сьогодні чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції