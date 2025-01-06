У Кривому Розі серед вулиці знайшли напів оголений труп чоловіка

Правоохоронці обстежують місце події.

Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на місцеві пабліки.

Мерця виявили місцеві мешканці в Металургійному районі Кривого Рогу на вулиці Соборності. Він лежав у снігу роздягнений до пояса, а поруч знайшли футболку та взуття.

На вигляд чоловікові 35-40 років.

Як розповідають очевидці, близько 03:00 вони чули крики знадвору.

Також відомо, що в будинку неподалік мешкає чоловік із нестабільною психікою. Він часто ходить по вулиці без верхнього одягу. Однак підтвердити, що це саме померлий, наразі неможливо.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини смерті стануть відомі після судмедекспертизи.