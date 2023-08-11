У Кривому Розі викрили осіб, причетних до створення місць розпусти

Встановлено, що зловмисники втягнули у заняття проституцією 11 жінок. Інтимні послуги надавалися в орендованих квартирах, їхня вартість становила близько 2 тисячі гривень за годину.

Слідством встановлено, що злочинна група складалася з 3 осіб. Організатор – 50-річний чоловік забезпечував функціонування групи та керував фінансовими розрахунками. З організатором співпрацювали дві спільниці, які розміщували рекламні оголошення в мережі Інтернет, проводили співбесіди з жінками, які бажали надавати сексуальні послуги за гроші та координували їх діяльність.

8 серпня у місцях розпусти, а також за місцем мешкання та у автомобілі фігуранта правоохоронці провели низку обшуків, в ході яких вилучили ноутбуки, планшет, мобільні телефони, гроші, флеш-накопичувачі, картхолдери, «чорнові» записи та інші речові докази, що мають значення для слідства.

Наразі слідчі повідомили про підозру організатору групи у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 та ч.2 ст. 303 Кримінального кодексу України.

Крім цього, поліцейські затримали 24-річну співучасницю. Як з’ясувалося, жінка тривалий час перебувала в активному розшуку за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України.

Злочину діяльність викрили поліцейські Криворізького районного управління поліції спільно зі співробітниками Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області за силової підтримки полку поліції особливого призначення.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції