У Кривому Розі за підозрою у вбивстві затримали раніше судимого чоловіка

Між знайомими виник словесний конфлікт, під час якого підозрюваний завдав потерпілому декілька ударів руками, а потім схопив палицю й вдарив потерпілого по голові. Внаслідок отриманих травм 58-річний чоловік помер на місці.

Злочин стався 11 травня у покинутій оселі в Металургійному районі міста. Поліцейські відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції затримали нападника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – палицю.

13 травня слідчі за погодженням з Криворізькою південною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 ( умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції