У Києві чоловік у ході конфлікту зарізав дружину

Зловмисник під час сварки завдав смертельного ножового поранення своїй дружині. Фігурант перебуває під вартою, наступні десять років він може провести за гратами.

Інформація про злочин надійшла до поліції від 56-річного жителя Дніпровського району. Останній повідомив, що вранці за місцем мешкання виявив свою дружину без ознак життя. На місце прибули співробітники поліції, а також судово-медичний експерт, які оглянули тіло потерпілої та виявили колото-різану рану.

У подальшому з’ясувалось, що напередодні ввечері подружжя розпивали алкоголь й між ними виник конфлікт. У розпалі сварки фігурант кухонним ножем вдарив у тулуб своїй дружині, після чого ліг спати, а 51-річна жінка, не отримавши необхідної медичної допомоги, згодом померла від масивної крововтрати.

Поліцейські вилучили з квартири речові докази та знаряддя вчинення злочину – кухонний ніж, а нападника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Суд взяв чоловіка під варту, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва