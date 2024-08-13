У Києві чоловіка затримали за спробу спалити квартиру

Рятувальники ліквідували пожежу, а правоохоронці повідомили палію про підозру за замах на умисне знищення або пошкодження майна. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

На спецлінію 102 Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі однієї з багатоповерхівок Святошинського району горять вхідні двері. Рятувальники вчасно ліквідували пожежу в результаті якої пошкодження отримали тільки вхідні дівері до квартири, а працівники відділу кримінальної поліції оперативно затримали палія, ним виявися раніше судимий 43-річний киянин.

Як з’ясувалося порушник був знайомий з потерпілою і через особисті образи вирішив таким чином їй помститися. Він зайшов до під’їзду, де мешкає жінка, переконався, що поблизу нікого немає, облив вхідні двері бензином, підпалив їх та відправився відпочивати на озеро.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, у нього вилучили телефон, у якому виявлено листування де затриманий погрожував жінці підпалом.

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 194 – замах на умисне знищення або пошкодження майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва