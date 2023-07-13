У Києві чоловіка затримали за замах на вбивство товариша

Під час відпочинку у лісі між чоловіками зчинилась бійка. Фігурант накинувся на знайомого та наніс йому численні удари ногами та руками. Потерпілого у тяжкому стані доправили до лікарні, а зловмиснику слідчі повідомили про підозру.

До поліції Києва від лікарів надійшло повідомлення про те, що у медичний заклад госпіталізовано чоловіка з множинними тілесними ушкодженнями, якого виявили у лісовій зоні Пущі Водиці, що в Оболонському районі. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та оперативні співробітники.

Опитавши свідків інциденту, які викликали швидку потерпілому, правоохоронці встановили причетного до кримінального правопорушення чоловіка. Як з’ясувалось, між двома товаришами під час відпочинку в лісі виникла сварка, у ході якої порушник накинувся на потерпілого та наніс множинні удари.

Фігурантом виявився місцевий мешканець, 1988 року народження.

Зловмисника слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва