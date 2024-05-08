У Києві чоловіку повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною

Зловмисник будучи на підпитку схопив сусідську собаку, підняв над головою та щосили кинув на асфальтне покриття. Внаслідок удару песик отримав травми, наразі ветеринари надають йому допомогу. За знущання над твариною зловмиснику загрожує до 8-ми років позбавлення волі.

До Дніпровського управління поліції Києва звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що її сусід завдав шкоди її домашньому улюбленцю – собаці.

Жінка надала правоохоронцям запис з камери відеоспостереження, на якому видно, як чоловік підняв собаку над головою та щосили кинув на асфальт. Порушником виявися 39-річний місцевий мешканець, який, за попередньою інформацією перебував у стані сп’яніння.

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігурантові про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва