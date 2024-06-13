У Києві двоє зловмисників викрали лікаря-кардіохірурга заради отримання $2 млн. викупу

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру двом чоловікам, які за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів викрали лікаря-кардіохірурга (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України).

Коли потерпілий проходив повз будинок по вулиці Феофіла Яновського що у місті Києві, до нього під’їхав автомобіль, з якого вийшли невідомій йому чоловіки. Один із них представився працівником правоохоронних органів.

В подальшому, змусивши потерпілого сісти в салон автомобіля, викрадачі одягли йому на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину. Лікарю сказали, що це «отрута». Після цього висунули вимогу передати їм 2 млн доларів США за надання «протиотрути».

Зрозумівши, що таких грошей у чоловіка немає, зловмисники обшукали його та забрали 15 000 гривень, які були у нього в сумці. Потім викрадачі висадили лікаря з машини на Совських ставках, що у місті Києві та зникли.

Київська міська прокуратура