У Києві на блокпосту затримали чоловіка з наркотиками

При перевірці автомобіля місцевого мешканця правоохоронці виявили у салоні пакунки з наркотичними засобами. Розпочато кримінальне провадження. Фігуранту загрожує до трьох років тюремного ув’язнення.

Вночі на одному з блокпостів у Дарницькому районі дільничні офіцери поліції спільно із патрульними поліцейськими зупинили автомобіль. При перевірці у 22-річного водія в салоні авто правоохоронці виявили кілька пакунків з наркотичними засобами, ймовірно, з амфетаміном, солями Альфа-PVP та канабісом.

На місце для документування прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила заборонені речовини. Слідчі затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням окружної Дарницької прокуратури фігуранту повідомили про підозру у вчинені наркозлочину за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Наступні три роки фігурант може провести за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва