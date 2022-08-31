У Києві неповнолітнього підозрюють у вбивстві свого родича

Хлопець під час сварки з вітчимом схопив металеву малицю та декілька разів вдарив його по голові та тулубу. Від отриманих травм потерпілий помер до приїзду лікарів, а 17-річного пасинка поліцейські затримали на місці події. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на подвір’ї приватного будинку на вулиці Алматинській вони виявили тіло невідомого чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус, на місці події правоохоронці встановили, що травми несумісні з життям потерпілий отримав внаслідок конфлікту з пасинком:

«Сварка між родичами розпочалася на побутовому ґрунті. У якийсь момент неповнолітній схопив металеву палицю та декілька разів вдарив нею вітчима по голові та тулубу. Свідками події стали інші члени родини, які зателефонували до «швидкої». Підозрюваного ми затримали на місці скоєння злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Херсонщини, 2005 року народження, який раніше проблем із законом не мав».

Тіло 46-річного місцевого мешканця направлено на судово-медичну для встановлення остаточної причини смерті. З місця події слідчо-оперативна група вилучила ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази, які також направлено на експертні дослідження.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

«Наразі за погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва ми повідомили фігуранту повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство», — додав Валерій Джус.

Відділ комунікації поліції Києва