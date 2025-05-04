У Києві п’яний водій протаранив припарковані автомобілі (фото)

Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи

У Києві сталась «п’яна» ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що дорожньо-транспорта подія сталась на Позняках у Києві. За попередніми даними, водій протаранив чотири припарковані автомобілі. Також повідомляється, що керманич був у стані алкогольного сп’яніння.