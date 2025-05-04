У Києві п’яний водій протаранив припарковані автомобілі (фото)

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Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи

У Києві сталась «п’яна» ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

ДТП сталась на Позняках

ДТП сталась на Позняках. Фото: київські пабліки

На місці працює поліція.

Обставини ДТП встановалюватимуть правоохоронні органи.

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