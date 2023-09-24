У Києві після вибуху згорів притулок для котів, загинули десятки тварин

Місцеві кажуть про навмисний підрив.

Увечері в суботу в Києві прогримів вибух на Теремках. Місцеві кажуть, що невідомі підірвали притулок для котів “Котобаза”, розташований у дворі будинку на вулиці Академіка Заболотного, 76а.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, в притулку було до 60 котів. Більшість із них загинули. Частина тварин розбіглася і потім почала повертатися на згарище.

Поранених котів, яких вдалося знайти та спіймати, відвезли до ветеринарної клініки, де частину з них не змогли врятувати. Деякі тваринки потрапили до реанімації.

Жінка, яка опікувалася котами, раніше повідомляла про погрози “Котобазі” і писала заяву в поліцію.