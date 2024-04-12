У Києві поліцейські затримали 52-річного псевдомінера

Порушник телефоном повідомив про замінування квартири. Інформація не підтвердилася. За вчинене йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від операторів екстреної служби 112 про те, що невідомий зателефонував та повідомив про бомбу, закладену у квартирі багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та представники профільних служб. Під час обстеження помешкання небезпечних предметів виявлено не було.

На місці події правоохоронці з’ясували, що повідомлення про замінування надав 52-річний киянин. Свої дії чоловік адекватно пояснити не зміг. Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Києва