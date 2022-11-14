У Києві поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка

Між 59–річним загиблим та його товаришем виникла бійка, у ході якої зловмисник наніс опоненту два удари ножем в груди та втік. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення. Санкція інкримінованої статті передбачає до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від охоронця місцевого монастиря на вулиці Полковника Затєвахіна про те, що до нього звернувся чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння та розповів, що поруч з храмом виявив тіло знайомого з ножовими пораненнями. Для з’ясування усіх обставин події на місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного та Голосіївського управлінь поліції, співробітники карного розшуку та патрульні.

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів оперативники за злагодженої роботи з аналітиками територіального підрозділу з’ясували, що між 59–річним загиблим та його товаришем виникла бійка, у ході якої один з учасників наніс два удари ножем в груди опоненту та втік. Правоохоронці Голосіївського управління поліції спільно з працівниками управління кримінального аналізу та карного розшуку столичного главку швидко встановили нападника та передали орієнтування усім нарядам.

Згодом, у ході відпрацювання території району, патрульні помітили поблизу місця скоєння правопорушення ймовірного підозрюваного та доставили його до Голосіївського управління поліції. Наразі раніше судимий уродженець Миколаївської області, 1963 року народження, затриманий у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Слідчий Голосіївського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту оголошенно про підозру. Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва