У Києві повідомили про підозру чоловіку, який вчинив стрілянину на подвір’ї приватного будинку

Під час чергового конфлікту через розлучення з дружиною порушник дістав рушницю та кілька разів вистрілив у повітря і будинок. За такі дії фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від 35–річної місцевої мешканки про те, що на вулиці Ватутіна у мікрорайоні Жуляни чоловік її сестри стріляє з рушниці на території будинку. Оперативний черговий негайно направив на місце події екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції та бійців полку поліції особливого призначення № 1 для встановлення обставин інциденту.

Прибувши за вказаною адресою правоохоронці з’ясували, що між порушником, його дружиною та сестрою жінки в черговий раз виникла сварка через розлучення подружжя. Тож перебуваючи напідпитку, чоловік дістав зброю, кілька разів вистрілив у повітря і вікно будинку родички та пішов додому. В результаті події ніхто не постраждав.

За силової підтримки спецпризначенців поліцейські Солом’янського управління поліції затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили з автомобіля чоловіка рушницю. Затриманий – мешканець столиці, 1977 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва