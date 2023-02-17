У Києві шахраї під приводом продажу техніки ошукали близько 300 громадян

Зловмисники розміщували на онлайн-платформах оголошення щодо збуту мобільних та комп’ютерних пристроїв, однак після отримання повної передплати від довірливих покупців, зникали або ж надсилали інший товар. За такі дії чоловікам загрожує до восьми років ув’язнення.

Слідчі та оперативники Солом’янського управління поліції спільно з працівниками Управління протидії кіберзлочинам міста Києва та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури викрили чоловіків, які через мережу Інтернет ошукували громадян під приводом продажу мобільної та комп’ютерної техніки.

З’ясувалось, що порушники створювали на інтернет-майданчиках фейкові оголошення щодо продажу товарів, зокрема мобільних телефонів, комп’ютерів та ноутбуків. Від довірливих покупців зловмисники вимагали повну оплату на банківські картки, а після отримання грошей – зникали. В деяких випадках фігуранти надсилали потерпілим зовсім інший товар, пошкоджений або за суттєво меншу вартість ніж передбачалось.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі та співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції спільно з кіберполіцейськими встановили трьох аферистів та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились раніше не судимі уродженець Чернігівської області, 1992 року народження, уродженець Запорізької області, 1995 року народження та уродженець Луганської області, 1999 року народження.

Крім того, правоохоронці провели обшук за місцем мешкання їх спільника, в оселі якого виявили 24 набої до зброї. Заборонені предмети поліцейські вилучили та направили на проведення експертного дослідження, а раніше не судимого мешканця столиці, 1979 року народження також затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено трьом чоловікам про підозру у скоєнні 11 епізодів злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, а їх спільнику за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкції статті передбачають до восьми років позбавлення волі за вчинення шахрайських дій та до семи років ув’язнення за незаконне зберігання боєприпасів.

На даний час поліцейські встановлюють причетність до інших аналогічних злочинів та інших учасників цієї злочинної схеми для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва