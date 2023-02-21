У Києві слідчі повідомили про підозру чоловіку за побиття місцевого мешканця

Під час розпиття алкогольних напоїв між новими знайомими виникла бійка, у ході якої порушник спричинив опоненту тяжкі травми голови. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію 42-річного місцевого мешканця із численними травмами з під’їзду будинку на вулиці Вадима Гетьмана. За вказаною адресою негайно прибули наряди патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів працівники поліції розшукали чоловіка, причетного до побиття потерпілого.

З’ясувалось, що під час розпиття алкогольних напоїв між новими знайомими виникла сварка, у ході якої фігурант декілька разів вдарив киянина по голові та тулубу. Постраждалого із черепно-мозковою травмою доставили до медичного закладу для надання допомоги.

Фігуранта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушником виявився раніше не судимий мешканець столиці, 1991 року народження.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва