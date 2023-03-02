У Києві судитимуть чоловіка, який побив та пограбував знайомого

Зловмисник побив місцевого мешканця, після чого відібрав у нього телефон та гаманець. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження до суду. Чоловіку загрожує до десяти років в’язниці.

Наприкінці січня до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що поблизу будинку на вулиці Андрія Малишка його побив та пограбував знайомий. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповіла начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Катерина Цьопич, правоохоронці з’ясували, що зловмисник спочатку відпочивав разом із потерпілим, а потім побив із метою наживи:

«Чоловік відібрав у знайомого мобільний телефон та примусив віддати гаманець, у якому було 1300 гривень та банківські картки. Після цього нападник втік із місця скоєння злочину.

Оперативні працівники провели низку розшукових заходів та встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше неодноразово судимий через скоєння майнових злочинів 43-річний уродженець Запоріжжя».

За цим фактом слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж поєднаний з насильством, вчинений повторно, в умовах воєнного стану, а суд обрав порушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі», — зазначила Катерина Цьопич.

Відділ комунікації поліції Києва