У Києві судитимуть чоловіка, який ухилився від сплати ₴450 тис. аліментів

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно місцевого підприємця, який упродовж п’яти років злісно ухилявся від сплати призначених судом аліментів на утримання неповнолітнього сина (ч. 1 ст. 164 КК України).

Встановлено, що після офіційного розірвання шлюбу та у зв’язку із несплатою грошей на утримання сина, на підставі заяви матері дитини у 2020 суд зобов’язав батька сплачувати аліменти у розмірі ¼ від його доходів.

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік є приватним підприємцем та весь час намагався приховувати свої доходи від виконавчої служби.

Зокрема, в одному із торгових центрів на Оболоні він оформив договір оренди нежитлового приміщення під спортивну залу, яке неофіційно здавав у суборенду, отримуючи гроші на картку своєї вже колишньої дівчини. В іншому торгівельному центрі чоловік орендував приміщення, представляючись її прізвищем. Батько вдавав, що не отримує жодних доходів та не може сплачувати гроші синові.

Таким чином чоловік ухилявся від сплати аліментів упродовж п’яти років, жодного разу не сплативши гроші на дитину, хоча мав реальну можливість для цього. Як наслідок, сума заборгованості зросла до понад 450 тис. гривень.

Крім того, підозрюваний внесений до реєстру домашніх кривдників за вчинення домашнього насильства щодо своєї співмешканки.

Пресслужба Київської міської прокуратури