У Києві судитимуть іноземця, який незаконно зберігав зброю

У зловмисника під час перевірки вилучили пістолет, який згідно висновку експертизи відноситься до бойової вогнепальної зброї. Відтепер йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Під час несення служби на одному із блокпостів Святошинського району столиці поліцейські зупинили для перевірки автомобіль «Шевроле», водій якого перебував з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Під час огляду речей правоохоронці виявили предмет, схожий на пістолет та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Поліцейські провели необхідні першочергові слідчі дії, вилучили пістолет з явними ознаками переробки та 10 набоїв калібру 9 мм. Надати відповідний дозвіл чи пояснити походження зброї 34-річний іноземець не зміг, а відтак його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно висновку експерта, пістолет «BLOW» містить ознаки саморобної переробки та належить до короткоствольної вогнепальної зброї.

Слідчі Святошинського управління поліції належним чином провели досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Матеріали провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Святошинського районного суду міста Києва для прийняття рішення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва