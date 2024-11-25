У Києві судитимуть молодика, який пограбував 11-річну дівчинку

Правоохоронці затримали зловмисника, повідомили йому про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєний злочин наступні десять років молодик може провести за ґратами.

Нагадуємо, що подія трапилася у жовтні цього року. Тоді до Святошинського управління поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її доньку пограбували.

Працівники поліції з’ясували, що 22-річний хлопець прослідкував за малолітньою від метро, коли та поверталась додому зі школи. Дівчинка майже дійшла до свого будинку, коли порушник штовхнув школярку, вихопив з її рук мобільний телефон та втік.

Оперативники спільно з відділом кримінального аналізу затримали 22-річного зловмисника та вилучили викрадений ґаджет. Згодом, слідчі повідомили йому про підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт до суду.

На час слідства хлопець перебував під вартою. За грабіж, скоєний в умовах воєнного стану, наступні десять років обвинувачений може провести за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва