У Києві судитимуть сімох наркоторговців-мільйонерів

Зловмисники налагодили схеми розповсюдження наркотиків на території столиці та Вінниччини. Правоохоронці затримали спільників під час збуту ними оптової партії метадону. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні акти до суду. За скоєне зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна

Наприкінці травня слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками СБУ в місті Києві та Київській області та під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрили сімох спільників, які займалися збутом наркотиків, «заробляючи» на злочинній діяльності близько двох мільйонів гривень щомісяця. Зловмисниками виявились уродженці Київської області, 1995, 1998, 2001, 2002 та 2003 років народження.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до наркоугруповання входили родичі та близькі між собою люди, кожен із яких виконував свою роль. Діяли вони за спільним та узгодженим планом, використовуючи різні засоби конспірації, у тому числі періодично змінювали адреси проживання, де займались фасуванням наркотиків. Комунікацію між собою та з покупцями вели в соціальних мережах, змінюючи номери телефонів.

Правоохоронці спільно з працівниками СБУ задокументували продаж зловмисниками оптової партії метадону на суму близько 200 000 гривень та затримали всіх фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тоді наркоділки залишили для «клієнта» схованку в лісосмузі поблизу автозаправки на Одеському шосе. Вона була у вигляді двох шкарпеток, у яких знаходилось п’ятсот так званих «чеків». До кожного згортка з метадоном у «подарунок» йшло дві пігулки сильнодіючого лікарського засобу — димедролу. У подальшому ці наркотики потрапляли до декількох кур’єрів для реалізації на території столиці.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу за погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва повідомили учасникам організованої злочинної групи про підозри у вчиненні низки кримінальних злочинів: за ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 307 – незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинене злочинною організацією та вчинене повторно, у великих розмірах, за ч. 4 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 321 – незаконне придбання, перевезення та зберігання сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту, а також незаконний збут сильнодіючого лікарського засобу, вчинене злочинною організацією, вчинене повторно та в особливо великих розмірах, за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 — незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах та злочинною організацією, за ч. 1 ст. 255 – створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами та за ч. 4 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 306 Кримінального кодексу України – використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, вчинене злочинною організацією та вчинене повторно.

Суд обрав для шістьох затриманих запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а одну фігурантку відправив під домашній арешт.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні акти до суду для прийняття рішення по суті. За скоєне зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва