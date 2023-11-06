У Києві судитимуть викрадача автомобіля

Працівник СТО заволодів автомобілем клієнта. Слідчі провели необхідні процесуальні дії та завершили досудове розслідування. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До столичної поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про викрадення автомобіля «Ауді» зі станції технічного обслуговування на вулиці Осипа Мандельштама. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

За словами старшого слідчого Деснянського управління поліції Олександра Платченка, поліцейські встановили, що до викрадення причетний співробітник даної станції, який нещодавно влаштувався на роботу:

«Перебуваючи напідпитку, чоловік взяв ключі від машини, залишені власницею та поїхав кататися. Через декілька годин поліцейські затримали зловмисника за кермом автівки. Ним виявився 27-річний уродженець Черкащини, якого затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Під час розслідування правоохоронці провели товарознавчу експертизу транспортного засобу та встановили, що своїми діями зловмисник завдав потерпілій збитків на майже 350 тисяч гривень.

«За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною другою статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду для вирішення справи по суті. За скоєне чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої», – додав поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва