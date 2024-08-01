У Києві судитимуть жінку, яка на святкуванні дня народження вбила іменинника

Під час з’ясування відносин жінка вдарила 66-річного чоловіка ножем у шию та втекла. Від отриманої травми чоловік помер на місці. Фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

У вересні минулого року до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці в Оболонському районі під час реанімаційних заходів помер громадянин з ножовим пораненням.

На місці події правоохоронці з’ясували, що під час святкування дня народження між чоловіком та гостею розв’язалась сварка. У ході конфлікту 56-річна місцева мешканка вдарила 66-річного іменинника ножем у шию, після чого втекла. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події.

Працівники поліції, встановили особу підозрюваної та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано суду для розгляду справи по суті. Фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва