У Києві судитимуть жінку, яка обікрала пенсіонера

Зловмисниця потрапила до дідуся в квартиру та викрала гроші. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду.

В березні цього року до Святошинського управління поліції звернувся 82 – річний дідусь та повідомив, що його обікрала невідома.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисниця познайомилася з пенсіонером у закладі харчування, після чого він запросив її до себе додому.

Фігурантка перебуваючи у квартирі потерпілого помітила де він зберігає кошти та скористувавшись тим, що пенсіонер відволікся викрала у нього 9 тисяч гривень.

Оперативники Святошинського управління поліції та столичного Главку встановили особу порушниці, затримали та вилучили чистину викрадених грошей.

Згодом, слідчі, за процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України – крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав для жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт слідчі скерували до суду. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва