У Києві судитимуть зловмисника, який ошукав малолітню дитину

Порушник заволодів мобільним телефоном 12-річного хлопчика. Оперативні працівники розшукали та затримали зловмисника. Телефон повернули дитині Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

До поліції Києва звернувся місцевий мешканець та повідомив, що невідома особа забрала у його малолітнього сина мобільний телефон. Заявник розповів, що зловмисник на Дарницькій площі попросив у дитини телефон, щоб нібито зателефонувати товаришу. Вдаючи, що веде розмову, незнайомець став поступово відходити від хлопчика, а потім і зовсім зник з поля зору дитини.

Як розповіла дізнавач Дніпровського управління поліції Марина Іванова, оперативні працівники відділу поліції № 2 територіального підрозділу, того ж дня встановили особу зловмисника та його місце проживання:

«Порушником виявився 22-річний уродженець Сумщини, який ще не встиг розпорядитись чужим ґаджетом. Зібравши необхідну доказову базу, ми, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Телефон, після проведення низки процесуальних дій, ми повернули хлопчику. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. За скоєння проступку зловмиснику може загрожувати до трьох років обмеження волі», – зазначила Марина Іванова.

Відділ комунікації поліції Києва