У Києві судитимуть зловмисника, який пограбував 9-річну дитину

Порушник скористався тим, що дівчинка спілкуючись з однолітками залишила речі без нагляду, вхопив з лавочки її шкільний рюкзак та втік. Вже через годину зловмисник опинився в кайданках. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років в’язниці.

На початку жовтня до столичної поліції звернулась місцева мешканка та повідомила, що декілька хвилин тому, невідомий чоловік пограбував її малолітню доньку біля під’їзду будинку на бульварі Ярослава Гашека. Жінка розповіла, що поки донька гралась з подругою, нападник забрав рюкзак, в якому знаходився мобільний телефон, кишенькові гроші та підручники дитини. Слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції задокументувала злочин і правоохоронці негайно розпочали пошук зловмисника.

Провівши низку розшукових заходів, співробітники сектору кримінальної поліції № 4 виявили зловмисника неподалік місця проживання, а під час поверхневої перевірки вилучили у нього рюкзак дівчинки. Порушником виявився неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів киянин, 1980 року народження. Правоохоронці з’ясували, що чоловік вже встиг продати мобільний телефон, але поліцейські вилучили речовий доказ у нового власника та після проведення необхідних слідчих дій повернули ґаджет школярці.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва