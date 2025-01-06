У Києві сусідське застілля закінчилось вбивством

Нападник вдарив 53-річного сусіда ножем в живіт та пішов відпочивати до кімнати. Слідчі повідомили фігуранту про підозру, за це йому загрожує до 15 років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від медиків про те, що біля одного будинків в Оболонському районі перебуває чоловік із смертельними ножовим пораненням. Оперативний черговий негайно скерував на місце події слідчо-оперативні групи столичного главку та територіального підрозділу.

На місці події правоохоронці з’ясували, що того дня до фігуранта у гості прийшов сусід по гуртожитку та під час застілля чоловіки почали конфліктувати. Аби не продовжувати сварку, 53-річний потерпілий направився до своєї кімнати, однак вслід за ним зайшов порушник з ножем та вдарив його у живіт. Після скоєного, зловмисник пішов до себе відпочивати, а поранений чоловік вийшов на вулицю аби покликати на допомогу. Вже згодом, біля будинку, його без свідомості помітила сусідка, яка і викликала швидку. Від отриманих травм чоловік помер.

Поліцейські затримали 66-річного нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у кімнаті порушника слідчі вилучили ніж, яким ймовірно, був скоєний злочин та направили на відповідне експертне дослідження.

Слідчий, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва, оголосив затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. На час слідства він перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва