У Києві таксист привласнив забуті пасажиром 30 тисяч доларів

Водій таксі закопав у парку гроші знайдені в салоні, не повідомивши про знахідку. Правоохоронці вилучили викрадені кошти та повернуть їх власнику. Підозрюваному загрожує до дванадцяти років за ґратами.

До Соломʼянського управління поліції звернувся 61-річний вчитель на пенсії з повідомлення про крадіжку. Після поїздки в таксі, заявник залишив в автомобілі коробку з власними накопиченнями. По допомогу він звернувся до служби підтримки, проте водій, який виконував замовлення, стверджував, що в салоні свого авто знахідок не виявив.

Проте, в ході комплексу слідчих розшукових заходів поліцейські встановили, що кошти потерпілого присвоїв водій таксі. Він знайшов у автомобілі коробку з заощадженнями пасажира та закопав їх у лісопарковій зоні одного з районів столиці.

Правоохоронці розшукали порушника й затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 53-річний мешканець столиці. Місце схову також було знайдено, а гроші працівники поліції вилучили як речовий доказ. Невдовзі вони будуть повернуті потерпілому.

За процесуального керівництва Соломʼянської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 cт. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва