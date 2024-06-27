У Києві водій «BMW» збив дитину на пішохідному переході

Внаслідок наїзду автомобіля, 10-річний хлопець отримав травми та наразі у важкому стані перебуває в реанімації. Керманичу легковика загрожує до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, автопригода сталась вчора, 26 червня, на вулиці Ореста Левицького, що в Деснянському районі столиці. Водій автомобіля «БМВ», 1989 року народження здійснив наїзд на 10-річного хлопчика, коли він перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

В результаті – дитину ушпиталили до лікарні із тяжкими травмами.

Слідчі відділу розслідування ДТП главку поліції Києва встановили, що водій легковика перебував за кермом у тверезому стані. Порушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Загалом, водієві автомобіля загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Києва