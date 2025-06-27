У Києві за державну зраду засудили адвоката, який був агентом ФСБ РФ

Шевченківський районний суд міста Києва визнав адвоката Івана Бестаєва винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 20 червня.

За матеріалами справи, Бестаєв через двоюрідного брата — громадянина РФ, який працював в органах прокуратури РФ, вийшов на звʼязок із представниками російських спецслужб та погодився відстежувати для них місця дислокації, вид, кількість і переміщення підрозділів військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України.

У жовтні 2024-го Бестаєв повідомив брата, що має інформацію про адресу перебування військовослужбовців Інтернаціонального легіону оборони України і знайшов зручне місце для розвідки. У подальшому з приміщення кавʼярні адвокат знімав фото і відео прилеглої території, автомобіля на номерах іноземної реєстрації, що належить моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні, а також працівників ДП «Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України».

У листопаді 2024-го Бестаєв провів відео і фотофіксацію території підприємства, що має важливе значення для оборонно-промислового комплексу,

У грудні авдокат відзняв територію Державної акціонерної холдингової компанії «Артем», зокрема зафіксував інтенсивність робіт щодо відновлення підприємства після минулих ракетних обстрілів, кількість працівників, що виконують ремонтні роботи та ін. Також Бестаєв повідомив братові, що має намір здійснити візуальне спостереження за акцінерним товариством «Укроборонпром».

У судовому засіданні Бестаєв повністю визнав вину і підтвердив усі обставини. Він розповів, що у 2020 році відвідував батька, який проживає у Південній Осетії і там зустрічався з двоюрідним братом, який є громадянином РФ та працював в органах прокуратури. Під час спілкування з братом і його знайомим представником ФСБ він, на прохання брата, без примусу, дав згоду на співпрацю.

25 грудня 2024-го він був затриманий працівниками СБУ. Бестаєв підтвердив отримання грошової винагороди від представників РФ за надання інформації. Пояснив, що діяв через незгоду з рішеннями влади України.

У матеріалах НСРД є стенограми телефонних розмов, з яких вбачається що Бестаєв відкрито висловлює підтримку РФ та агресію проти України. У судовому засіданні обвинувачений пояснив, що під час юридичної практики певні особи шахрайськи заволоділи його майном, тому він був розлючений і в розмовах з родичами говорив, що після окупації України збройними формуваннями РФ буде жорстоким до певного кола осіб. Запевнив суд, що шкодує про вчинене і не повторив би цих дій, заявив, що щиро розкаявся і просив суворо його не карати.

Оскільки підсудний не оспорював обвинувачення, то справу розглянули в спрощеному порядку, без дослідження доказів.

Сул призначив покарання у виді 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю Бестаєв отримав у 2015 році від Ради адвокатів Дніпропетровської області. У 2019-му він балотувався до Верховної ради як самовисуванець, але не пройшов.

У 2020-2022 роках він працював у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (місто Одеса) начальником управління судової роботи та міжнародного співробітництва.

У грудні 2022-го Бестаєв брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро.