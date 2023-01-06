У Києві за пособництво окупантам судитимуть депутата Херсонської міськради
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно депутата Херсонської міської ради за фактом зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачений, в умовах воєнного стану прийняв пропозицію представників збройних сил РФ про співпрацю та був проголошений заступником Голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон.
Перебуваючи на вказаній «посаді» обвинувачений виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території в окупаційній ВЦА м. Херсон, тобто здійснював незаконну діяльність, пов’язану із виконанням організаційно-розпорядчих функцій.
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими нацполіції за матеріалами ДЗНД СБУ.
Раніше окружна прокуратура повідомила про підозру сину вказаного депуатата, якиї також є депутатом Херсонської міської ради, за фактом співпраці з державою-агресором, а також організації та проведенні мітингу на підтримку дій окупантів та активній участі у ньому (ч. 6 ст. 111-1 КК України).Tweet