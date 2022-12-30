У Києві затримали чоловіка, який підпалив власну квартиру

За фактом протиправних дій зловмисника розпочато кримінальне провадження. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у багатоповерхівці на вулиці Олійника у Дарницькому районі столиці невідомий чоловік погрожує підпалити квартиру. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, аварійно-рятувальна служба, співробітники ДСНС, спецпризначенці полку поліції особливого призначення № 1, бійці КОРДу та лікарі.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що мешканець однієї з квартир будинку, перебуваючи в неадекватному стані, підпалив приміщення власної квартири, у результаті чого сталося задимлення будинку. Завдяки злагодженим діям рятувальників та спецпризначенців вдалося запобігти наслідками загорання інших осель. Внаслідок його дій ніхто не постраждав.

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція даної статті передбачає до десяти років ув’язнення.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився – киянин, 1986 року народження, який при спілкуванні із правоохоронцями пояснити мотиви свого вчинку не зміг.

Відділ комунікації поліції Києва