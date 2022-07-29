У Києві затримали чоловіка з кокаїном на ₴6 мільйонів

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який перевозив з метою збуту наркотичний засіб – кокаїн, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Наркоділком виявився громадянин України, який зареєстрований та проживає в Чеській республіці.

Під час спецоперації, проведеної в межах кримінального провадження, чоловіка затримали у Києві під час перевезення партії кокаїну вагою 1 кілограм. Брикет з наркотичною речовиною був схований у коробці. Вартість вилученого кокаїну становить близько 6 мільйонів гривень.

Встановлено, що зловмисник в’їхав на територію України за 2 дні до затримання. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають заходи з встановлення каналу постачання наркотичної речовини, та інших обставин злочину. Також перевіряється причетність підозрюваного до незаконного перевезення кокаїну через державний кордон.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ГВ «Д» ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура