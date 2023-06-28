У Києві затримали двох шахраїв, які намагались продати чужу квартиру

За підробленими документами на угоді зловмисники планували заробити 2,1 млн. гривень. Спільникам оголошено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень. Фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час реалізації оперативної інформації працівники Дарницького управління поліції викрили та затримали двох аферистів, які шахрайським шляхом намагались продати 2-кімнатину квартиру на вулиці Анни Ахматової, власниця якої знаходиться за кордоном.

Правоохоронці встановили, що задля реалізації своїх злочинних намірів, підозрювані звернулись до приватного нотаріуса та за допомогою підроблених документів намагались продати житло, яке їм не належить за 2,1 млн. гривень. Під час підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна поліцейські правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманими виявились місцеві мешканці – 29-річний чоловік та 44-річна жінка, які були виконавцями. На місці події поліцейські вилучили речові докази: довіреність, технічну документацію на нерухомість та інші підроблені документи, а також гроші, банківські картки та мобільні телефони.

За погодженням Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчі територіального підрозділу оголосили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою та ч. 3 ст. 358 ККУ – підроблення документів та використання підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі суд обирає підозрюваним запобіжний захід, а поліцейські перевіряють спільників на причетність до вчинення аналогічних злочинів та встановлюють організаторів афери.

Відділ комунікації поліції Києва