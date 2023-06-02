У Києві затримали двох зловмисників, які побили та пограбували студента

Порушники, перебуваючи напідпитку, спровокували конфлікт із перехожим, у ході якого завдали йому численних ушкоджень та відібрали особисті речі. На час досудового розслідування фігуранти перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.

До поліції Києва звернувся студент одного зі столичних університетів із повідомленням про те, що на нього напали невідомі. За викликом на місце події одразу прибули співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група.

У ході з’ясування обставин правоохоронці встановили, що до заявника та його знайомого підійшла компанія з семи молодиків напідпитку та почали чіплятись, провокуючи конфлікт. У розпалі сварки двоє порушників завдали численних ударів по голові та тулубу потерпілому, після чого змусили останнього віддати свій годинник, а згодом забрали і його рюкзак з особистими речами.

Отримавши прикмети нападників, оперативники негайно розпочали відпрацювання території та невдовзі виявили підозрюваних за декілька кілометрів від місця скоєння злочину – молодики якраз збирались перейти на Лівий берег.

18-річного уродженця Чернігівщини та його 20-річного товариша, мешканця Київської області, було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час особистого обшуку у спільників слідчі виявили та вилучили викрадені речі.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманим оголошено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством, вчинений групою осіб, в умовах воєнного стану.

На час досудового розслідування фігуранти перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва