У Києві затримали трьох підозрюваних у смертельному побитті товариша

Під час відпочинку чоловіки завдали численних травм знайомому, після чого покинули непритомного в кущах. Отримані ушкодження виявились несумісними з життям. Затриманим загрожує до десяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшла інформація про те, що у кущах на вулиці Сирецькій неповнолітній виявив чоловіка зі слідами побиття. На місце події одразу прибули співробітники кримінальної поліції, слідчо-оперативна група та лікарі.

Правоохоронці встановили, що 35-річний уродженець Луганської області ввечері прийшов у гості до свого товариша, який у той час розпивав спиртні напої разом з двома чоловіками в гаражі. У подальшому між потерпілим та власником приміщення відбулась сварка, а згодом і бійка, до якої долучились двоє гостей. Зловмисники втрьох завдали численних ударів по голові і тулубу чоловіка, доки той не впав на підлогу без свідомості.

Далі вони відтягли товариша до кущів, після чого намагались відмити місце вчинення злочину та власний одяг від слідів крові. Усіх трьох місцевих мешканців, 1982, 1983 та 1977 років народження, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу із відкритою черепно-мозковою травмою, забійними ранами та численними переломами черепа. Втім, отримані тілесні ушкодження виявились несумісні з життям і наступного дня чоловік помер у лікарні.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу – тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. За скоєне спільникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва