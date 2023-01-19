У Києві затримали зловмисника, який підробив документи та викрав автомобіль

Чоловік з фейковим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу евакуював іномарку та залишив її в заздалегідь підготовленому гаражі. Відтепер він може провести до 12-ти років за ґратами.

До Святошинського управління поліції із заявою звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що у неї викрали автомобіль «Мерседес», який тривалий час стояв біля будинку на вулиці Григоровича-Барського. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка належним чином задокументувала злочин.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції Роман Даценко, правоохоронці встановили рух зловмисника на викраденому транспортному засобі:

«Завдяки злагодженим діям працівників кримінального аналізу та оперативників ми з’ясували, що до злочину причетний мешканець Київщини, 1986 року народження. Зловмисник підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а тоді викликав евакуатор, який відвіз іномарку за межі міста. Згодом фігурант перегнав автівку у гараж, який підготував заздалегідь. Ми провели обшук, в ході якого вилучили мобільні телефони, сім-карти та ключі від інших автомобілей, походження яких наразі встановлюється, а також підроблену документацію та спеціальне обладнання для авто».

Слідчі за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. За рішенням суду на час досудового розслідування зловмисник перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва