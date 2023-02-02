У Києві затримали зловмисника, який за добу скоїв чотири крадіжки

Зловмисник у медичній установі поцупив з кабінету лікарки, яка перебувала на чергуванні, ґаджет. Після чого направився до каплички, де розбив скриньку для пожертви і забрав кошти. Через деякий час він зайшов до двох кіосків, звідки викрав гроші та товар. Відтепер фігурант може вісім років провести за ґратами.

До чергової частини відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції із заявами про крадіжки звернулись мешканці району. В усіх випадках на місце події прибули слідчо-оперативні групи, які оглянули місце скоєння злочинів, задокументували злочини та розпочали пошуки причетних осіб.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, з метою розкриття даних кримінальних правопорушень були задіяні оперативні співробітники підрозділу та аналітики управління кримінального аналізу:

«Ми встановили, що невідомий скоїв за добу чотири крадіжки. Зловмисник шляхом розбиття скла у медичній установі поцупив з кабінету лікарки, яка перебувала на чергуванні, ґаджет. Після чого направився до каплички, де розбив скриньку для пожертви і забрав кошти. Згодом він проник до еколавки та поцупив з каси п’ять тисяч гривень, а у кіоску неподалік викрав товар. Ми проаналізували відеозаписи з камер спостереження та розшукали підозрюваного».

Вже за декілька годин фігуранта затримали співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції. Затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України – це житель Хмельницької області, 1984 року народження. Зловмисник напередодні був звільнений з місць позбавлення волі за аналогічні злочини.

За фактами крадіжок розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру.

«Шевченківський районний суд столиці обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 56 тисяч гривень.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі», -додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва